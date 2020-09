Riduzione Irap (saldo e acconto) i chiarimenti dell’AdE (Di martedì 1 settembre 2020) L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 25/E del 20 agosto 2020, interviene sulla Riduzione dell’Irap contenuta nel decreto Rilancio all’articolo numero 24 e fornisce indicazioni su come compilare le dichiarazione dei redditi 2020 riferite ai redditi prodotti nell’anno 2019. La misura è entrata in vigore come misura urgente per sostegno all’economia e al lavoro, di fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto Rilancio a sostegno dell’economia Il decreto Rilancio, contiene tante misure di sostegno fiscale alle imprese, ai lavoratori autonomi. Tutte queste misure sono finalizzate a fronteggiare la grave crisi di liquidità venutasi a creare con l’emergenza coronavirus e aiutare i soggetti che svolgono un’attività economica o professionale, a sostenere le ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Riduzione Irap (saldo e acconto) i chiarimenti dell'AdE - Scisciano : Elezioni Regionali 2020, Piscitelli (FdI): Bonus e agevolazioni fiscali e riduzione IRAP per le attività commercial… -

Ultime Notizie dalla rete : Riduzione Irap IRAP 2018: l'eccedenza si recupera nella dichiarazione IRAP 2020 Fiscoetasse IRAP 2018: l'eccedenza si recupera nella dichiarazione IRAP 2020

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

Riduzione Irap a maglie larghe

Taglio Irap ad ampio raggio; acconto storici su Irap figurativa e alcune rilevanti indicazioni sulle modalità di compilazione dei prossimi modelli Irap in scadenza. Con la circolare n. 25 del 20 agost ...

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...Taglio Irap ad ampio raggio; acconto storici su Irap figurativa e alcune rilevanti indicazioni sulle modalità di compilazione dei prossimi modelli Irap in scadenza. Con la circolare n. 25 del 20 agost ...