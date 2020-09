Puglia, 47enne dimessa per due volte dal pronto soccorso per mancanza di posti letto, finisce in coma (Di martedì 1 settembre 2020) Una donna di 47 enne è in gravissime condizioni ed è stata sottoposta a un delicatissimo intervento neurochirurgico. La donna si è presentata per ben due volte al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce ma per tutte e due volte è stata dimessa perché le sue condizioni sono state ritenute non gravi e per la mancanza di posti letto. La donna originaria di Leverano ha vissuto 48 ore di agonia prima di essere finalmente ricoverata e sottoposta a una risonanza magnetica. La 47enne si è presentata al pronto soccorso con conati di vomito, vertigini e l’impossibilità a ruotare le pupille. Ma il personale del ... Leggi su baritalianews

