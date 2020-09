Per l’ultima volta, essere magri non è una dichiarazione di stile (Di martedì 1 settembre 2020) C’è un nuovo, meraviglioso abito che sta impazzando sui social proprio in questi giorni. Nel pieno di un’estate in cui vestirsi è praticamente insensato e i nostri armadi somigliano più a musei dei guardaroba passati, su TikTok e Instagram c’è gente che perde la testa per lo scintillante vestito da 490 dollari, adornato da fragole, firmato Lirika Matoshi. View this post on InstagramA post shared by T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday) on Aug 16, 2020 at 6:16pm PDT Se non fosse che non è affatto nuovo. La modella plus-size Tess Holliday lo ha indossato in occasione dei Grammy a gennaio.“Adoro il fatto che a gennaio quell’abito mi abbia fatta finire nella lista dei peggio vestiti, ma adesso, dato che un sacco di gente magra lo ha indossato su TikTok, sembra interessare a tutti”, ... Leggi su huffingtonpost

