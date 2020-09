Ospedale di Sarno: da domani attivati 6 posti letto di Terapia sub intensiva (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarno (Sa) – L’Asl Salerno comunica che dal 2 settembre 2020, presso l’Unità Operativa di l’Ospedale di Sarno, saranno attivati 6 posti letto di Terapia Sub intensiva Respiratoria e 4 posti letto in stanza visite pazienti presso il Pronto Soccorso. I sei posti letto di Terapia Sub intensiva Respiratoria, previsti nell’ambito della’unità operativa complessa di Medicina Generale, dotati di ventilatori polmonari, adeguata strumentazione tecnologica e sistema di videosorveglianza, consentiranno la gestione di pazienti critici cardiologici e respiratori, che verranno presi in ... Leggi su anteprima24

