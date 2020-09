Macron mette radici in Libano. "Un Governo subito, prossimi tre mesi vitali" (Di martedì 1 settembre 2020) Tre mesi “vitali” per il futuro del Libano. Così Emmanuel Macron si presenta in Libano con la consapevolezza di sottoporsi a “una scommessa rischiosa”, in cui “metto sul tavolo l’unica cosa che ho: il mio capitale politico”. Il presidente francese rilascia un’intervista a Politico.ue per illustrare gli obiettivi della sua seconda visita nel Paese dei cedri dopo l’esplosione di Beirut del 4 agosto.“Un Governo deve essere formato velocemente, la corruzione va combattuta, il sistema dell’elettricità ristrutturato e il sistema bancario va riformato” ha dichiarato il presidente francese, spiegando di aver proposto “un meccanismo di follow-up per i prossimi mesi, ... Leggi su huffingtonpost

Tre mesi “vitali” per il futuro del Libano. Così Emmanuel Macron si presenta in Libano con la consapevolezza di sottoporsi a “una scommessa rischiosa”, in cui “metto sul tavolo l’unica cosa che ho: il ...

Libano, Macron: "Conferenza internazionale su aiuti a ottobre a Parigi"

Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto pronto a ospitare a metà ottobre a Parigi una conferenza internazionale per aiutare il Libano. Lo ha annunciato lui stesso ai giornalisti nel corso di ...

