La Turris non si ferma: biennale per Luca Pandolfi (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Prosegue il calciomercato della Turris, Luca Pandolfi, ex Virtus Entella, è ufficialmente un nuovo corallino. Prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella grazie alla felice mediazione tra il direttore generale dell’area tecnica corallina Rosario Primicile e la dirigenza del club ligure, nella persona di Daniele Rosso, l’attaccante napoletano ha firmato, infatti, un contratto biennale perfezionando l’accordo, allo stadio “Liguori”, alla presenza del direttore sportivo Antonio Piedepalumbo del dirigente di prima squadra, Onofrio Colantonio. Classe 1998, dotato di tecnica e considerevoli mezzi fisici, dopo essere stato prelevato dall’Entella, Pandolfi ha giocato in C nell’ultima stagione tra ... Leggi su anteprima24

