Kate Middleton indossa un abito di Zara in saldo (ed è il più cheap di sempre) (Di martedì 1 settembre 2020) Lo ha acquistato in saldo, pagandolo 10 sterline, ossia circa 11 euro. Kate Middleton, in un video postato sull’account Instagram di Kensington Palace, ha sfoggiato un abito di Zara, un marchio che già in altre occasioni ha mostrato di gradire. Secondo People, si tratta del vestito più cheap in assoluto indossato dalla Duchessa di Cambridge.Ancora una volta Kate dimostra che si può essere impeccabili senza dover spendere cifre considerevoli per vestirsi. E che nessuno resiste al fascino dei saldi: stando a quanto riportano i media inglesi, il capo è stato ribassato di ben 50 sterline, quindi un vero affare. Visualizza questo post su InstagramIntroducing the #HoldStill2020 judging panel: - The Duchess of ... Leggi su huffingtonpost

