Il Consiglio Federale ha evidenziato il fallimento di Nicchi (Di martedì 1 settembre 2020) L’importanza del Consiglio Federale di ieri va ben oltre la ratifica delle date di inizio e di fine del campionato, specialmente per la serie di decisione adottate per la componente arbitrale. A cominciare dalla riunificazione delle Commissioni A e B, che tornano a comporne una unica, dopo che era stato proprio Nicchi a dividerle nel 2010. Infatti, il Corriere dello Sport evidenzia la scelta errata. L’approvazione delle modifiche certifica anche, «all’unanimità», il fallimento del progetto portato avanti da Marcello Nicchi, che volle dieci anni fa quella divisione, approfittando del fatto che la Lega di Milano aveva scisso le due categorie. Un disastro arbitrale che è sotto gli occhi di tutti: rischiamo di non avere un nostro arbitro ai Mondiali in Qatar nel ... Leggi su ilnapolista

