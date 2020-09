"Il batterio killer che ha ucciso 4 neonati a Verona annidato in un rubinetto d'acqua dell'ospedale" (Di martedì 1 settembre 2020) Sarebbe stato annidato in un rubinetto dell’acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona il Citrobacter, batterio che sarebbe stato la causa della morte di quattro bambini tra la fine del 2018 e quest’anno, e che ha indotto i responsabili sanitari alla sua chiusura. E’ la conclusione a cui giunge la relazione di una delle due commissioni nominate dalla Regione Veneto, e di cui un’anticipazione è stata pubblicata oggi dal Corriere del Veneto. Si tratta della cosiddetta “commissione esterna”, coordinata da Vincenzo Baldo, ordinario di ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - SkyTG24 : A #Verona sono morti 4 neonati a causa del #CitrobacterKoseri, un batterio killer molto raro e poco conosciuto. La… - Corriere : Verona, nel rubinetto dell’ospedale il batterio killer che ha ucciso quattro neonati e ... - albertocol9 : RT @Corriere: Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neonatale per… - louisfornellist : #Verona, #batterio killer uccide quattro neonati. Il #citrobacter era nel rubinetto del lavandino… -

Ultime Notizie dalla rete : batterio killer

Verona: forse era in un rubinetto dell’ospedale il Citrobacter. Si tratta del batterio killer che ha ucciso 4 bambini negli ultimi 2 anni. Verona: il Citrobacter sarebbe stato annidato in un rubinetto ...Era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neonatale per prendere l’acqua da dare ai neonati insieme al latte il terribile Citrobacter. Cioè il batterio ...