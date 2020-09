GP Belgio, Hamilton come Verstappen: "Queste gare sono noiose" (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Lo strapotere dimostrato dalla Mercedes nel Gp del Belgio ha contribuito ad annullare la competizione per le prime posizioni. Ed alle dichiarazioni di Max Verstappen sulla gara definita "noiosa"... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : ?? Lewis Hamilton vince il GP del Belgio Weekend difficile per la Ferrari La classifica: - P300it : F1 | GP Belgio 2020: la gara di Lewis Hamilton (Mercedes), primo al traguardo ? di Valentino Lui ??… - nicofarella : RT @redf1gp: A tuonare tra le Ardenne è l’inno tedesco: #LewisHamilton, bombardiere di sangue caraibico e archetipo rivoluzionario di Stocc… - EstebBeltramino : F1 Gp Belgio, trionfo di Hamilton! Battuti Bottas e Verstappen. Disastro Ferrari: Vettel 13° e Leclerc 14° #F1 #motori #formula1 - redf1gp : RT @redf1gp: A tuonare tra le Ardenne è l’inno tedesco: #LewisHamilton, bombardiere di sangue caraibico e archetipo rivoluzionario di Stocc… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Hamilton

ROMA - Lo strapotere dimostrato dalla Mercedes nel Gp del Belgio ha contribuito ad annullare la competizione per le prime posizioni. Ed alle dichiarazioni di Max Verstappen sulla gara definita "noiosa ...Lewis Hamilton ha conquistato l’89 esimo successo in carriera. Il pilota della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio, gestendo gli pneumatici solo negli ultimi giri. Seconda posizione per il ...