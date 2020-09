Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di martedì 1 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Comincia un mese fondamentale per il monitoraggio della curva epidemiologica in Italia e soprattutto in Lombardia. Con l’apertura delle scuole di giorno 14, questo settembre anche in vista dell’autunno che verrà rischia di essere cruciale. Negli ultimi giorni segnali poco incoraggianti soprattutto per via dell’aumento di ricoverati e di pazienti in terapia intensiva. Di seguito il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a martedì 1 settembre. oggi si registrano 242 nuovi contagi, 2 morti, 16.200 tamponi, 110 guariti, -1 in terapia intensiva (totale 21), +17 ricoverati (totale 212). Leggi su sportface

Intanto a Milano, dal 7 settembre, 53 mila famiglie riceveranno dal Comune gratuitamente 850 mila mascherine chirurgiche, attraverso 315 farmacie della città, grazie ad un accordo dell’amministrazione ...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 269.214 persone (+996 rispetto a ieri, +0,4%; ieri +1.365) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.483 sono decedute (+6; ieri +4 ...

