A Jasmine Trinca e Matt Dillon il Premio FRED Film Radio (Di martedì 1 settembre 2020) Jasmine Trinca e Matt Dillon riceveranno il Premio FRED dell’International Web Radio della Mostra di Venezia L’International Web Radio della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia premia ogni anno attori e registi che promuovono il cinema indipendente e lo scambio culturale. Per chi non la conoscesse, FRED (Film Radio Entertainment & Dialogue) è una Radio digitale multicanale dedicata a tutti coloro che amano il cinema indipendente. Inoltre essa realizza call con registi, attori, critici, giornalisti, studenti, professionisti e appassionati. Perciò FRED si divide in 29 canali, tra cui quattro tematici: ... Leggi su tuttotek

La presidente della giuria, Cate Blanchett, in un’intervista concessa a Variety, plaude alla “diversità” che caratterizza questa 77esima edizione. Otto registe donne su 18 in concorso è, soprattutto s ...

"Si poteva non fare la Mostra? Si. Si doveva evitare di farla? Forse si...Per noi la risposta giusta è: non si poteva non farla": Alberto Barbera, nell'imminenza dell'apertura di Venezia 77 (2-12 sett ...

