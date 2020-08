Una famiglia XXL stasera su Real Time: puntate 4-5-6 (Di lunedì 31 agosto 2020) Una famiglia XXL è un programma tv della categoria Reality spin off di Vite al Limite il cui titolo originale è “Family by a Ton”. Lo schema infatti è sempre quello della persona obesa che cerca di reagire con l’aiuto di un dottore specialista; le differenze sono che qui tutta la famiglia è nelle stesse condizioni, rendendo più difficile l’impresa, e che l’altro protagonista del programma non è più il dottor Nowsaradan, vera star del format “gemello”. Una famiglia XXL – Orari e Canale Una famiglia XXL è andato in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni lunedì alle 23,05 e in replica al giovedì alle 21,10. Ogni puntata ... Leggi su ascoltitv

virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - matteosalvinimi : ??Un pensiero inoltre per tutti gli italiani che stanno soffrendo per il maltempo, apprendo ora di una bimba di 3 an… - c_appendino : Erano nostre concittadine le sorelle di 3 e 14 anni che sono morte in un campeggio a Marina di Massa, in seguito al… - dadamarini1 : RT @Open_gol: Da una parte docenti che non vogliono sottoporsi ai test, dall'altra «troppi» medici di famiglia che, per paura del contagio,… - Napolish73 : @PaoloCond @SkySport @Gazzetta_it @repubblica Bene. Editorialmente resti in famiglia! Una volta sarebbe stato un no… -