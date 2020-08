Tiziano Ferro: dopo Beau salva Jack (Di lunedì 31 agosto 2020) Tiziano Ferro ritrova il sorriso (anche se il cuore sanguina ancora) grazie a Jack, un amico di canile del suo Beau, scomparso troppo presto… Solo tre giorni fa Tiziano Ferro e il marito Victor piangevano la prematura scomparsa del loro amatissimo Beau, il cane che quattro mesi fa avevano strappato al canile per dargli un avita migliore. Oggi hanno deciso di dare la possibilità di una vita miglioreArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' - LaStampa : Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' [aggiornamento delle 13:12] - radiosiciliarse : Tiziano Ferro e Jovanotti - Balla Per Me - onceawildcat14 : @Lucreziulla Sere nere di Tiziano Ferro e se si viaggia di notte Certe notti di Ligabue -