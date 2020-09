Test al rientro per 4 mila dipendenti Asl. «Controlli a tutela di colleghi e pazienti» (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo il personale della scuola e i turisti provenienti dai Paesi a massimo rischio, un nuovo screening Il tampone rapido da ieri su base volontaria. Chi si rifiuta deve indossare in servizio la mascherina Ffp2 Leggi su ilsecoloxix

PisaToday : Scuola Nornale: test sierologici per il rientro degli studenti iscritti - NoqodyButYou : RT @nostxlgia10: mascherina obbligatoria al rientro a scuola ma test e tamponi facoltativi ad insegnanti #scuola - LuceverdeRoma : ? Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08 ?Obbligo tampone nasale per passeggeri in rientro da Malta, Spagn… - be_marconi : RT @tempoweb: Al rientro dalla vacanze si crea il caos a #Roma per effettuare il test #Forlanini #coronavirus #iltempoquotidiano https://t… - tempoweb : Al rientro dalla vacanze si crea il caos a #Roma per effettuare il test #Forlanini #coronavirus #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Test rientro Test al rientro per 4 mila dipendenti Asl. «Controlli a tutela di colleghi e pazienti» Il Secolo XIX Coronavirus, ultime notizie, approvate linee guida per i trasporti: capienza massima all’80%

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 31 agosto. Cala il numero dei nuovi casi in Italia: nelle scorse 24 ore sono stati registrati 996 positivi ma calano i t ...

Rientro a scuola, al via domani nuovo anno scolastico. Cts: lezione con mascherina o 1 m di distanza. Azzolina, responsabilità storica

Dopo mesi di lockdown, di insicurezze, di timori, arriva il nuovo anno scolastico, certo non sarà un inizio come tutti gli altri. Sarà quello dell’era Covid, con misure igienico-sanitarie ferree, senz ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 31 agosto. Cala il numero dei nuovi casi in Italia: nelle scorse 24 ore sono stati registrati 996 positivi ma calano i t ...Dopo mesi di lockdown, di insicurezze, di timori, arriva il nuovo anno scolastico, certo non sarà un inizio come tutti gli altri. Sarà quello dell’era Covid, con misure igienico-sanitarie ferree, senz ...