Se Under non abbasserà le sue pretese, la Roma dovrà sborsare 30 milioni per Milik o inserire Veretout (Di lunedì 31 agosto 2020) Se Under non abbasserà le sue pretese di ingaggio, la Roma dovrà sborsare 30 milioni per avere Milik. Oppure inserire nella trattativa Jordan Veretout, con cui il Napoli ha da tempo un accordo. Lo scrive Il Mattino. “Oggi uno dei manager di Milik, Sommella, incontrerà la Roma: bisogna convincere Under a ridimensionare le richieste economiche con il Napoli (chiede 4 milioni all’anno) altrimenti il risiko degli attaccanti non si smuoverà. Se non c’è accordo con Under, la Roma per Milik deve sborsare 30 milioni. Oppure inserire ... Leggi su ilnapolista

Ettore_Rosato : Direzione #Meritareleuropa, seconda edizione della scuola estiva di @ItaliaViva. L’anno scorso il Ciocco a Barga, q… - napolista : Se Under non abbasserà le sue pretese, la Roma dovrà sborsare 30 milioni per Milik o inserire Veretout Sul Mattino.… - VoceGiallorossa : ?Il @sscnapoli insiste per @JordanVeretout, la trattativa non influenzerà lo scambio @arekmilik9-@cengizunder… - infoitsport : Venerato: 'Under non trova l'accordo col Napoli. La Roma offre tre giocatori per Milik: niente soldi' - TeamTicino : Risultati delle partite del Team Ticino: UNDER TT U21 - Willisau 2:2 TT U18 - Zurigo 2:1 TT U16 - Zurigo 1:2 TT… -