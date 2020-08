Scuola, la lezione di Maria Montessori 150 anni dopo. Mattarella: «Sia un esempio in questo momento di crisi» (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto)C’è Jeff Bezos, l’uomo più ricco al mondo e fondatore di Amazon. Ci sono le menti dietro alla nascita di Google, Larry Page e Sergey Brin, e quella che ha dato vita a Microsoft, il filantropo e miliardario Bill Gates. La lista è lunga. Oltre ad aver rivoluzionato i loro campi e ad essere padroni della Silicon Valley c’è un’altra cosa che questi geni e innovatori del nostro tempo hanno in comune: l’aver frequentato per un periodo della loro vita scuole Montessori. «Il 31 agosto di 150 anni fa nasceva Maria Montessori, una donna che con le sue straordinarie intuizioni ha creato un modello educativo che ha fatto Scuola nel mondo», ha detto oggi il presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su open.online

Corriere : Verbania, caso di Covid in una scuola nei primi giorni di lezione: chiuso l’istituto - Corriere : ?? Pochi giorni di lezione con gli studenti impegnati nei corsi del cosiddetto «Pon», il programma operativo naziona… - Corriere : Verbania, caso di Covid all’ISS Cobianchi nei primi giorni di lezione: chiuso l’istituto - AlessandroCenti : RT @posthorn21: Prima lezione di storia nella scuola pubblica: Il muro di Berlino è stato costruito dagli israeliani per non far entrare n… - posthorn21 : Prima lezione di storia nella scuola pubblica: Il muro di Berlino è stato costruito dagli israeliani per non far e… -