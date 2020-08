Positivi al covid in Sardegna preferiscono restare nell'Isola per la quarantena, anziché tornare a casa (Di lunedì 31 agosto 2020) Molti turisti e lavoratori fuori sede risultati Positivi al covid-19, in Isolamento nelle località di villeggiatura della Sardegna, preferiscono trascorrere la quarantena nell’Isola. È quanto emerge dall’attività della Croce rossa e della Protezione civile, che ha contattato le persone in Isolamento per chiedere informazioni sulla loro residenza e sulla disponibilità ad essere accompagnati a casa loro usufruendo del piano di rientro che sta mettendo a punto la Regione.“In queste ore le persone risultate positive al covid-19 e che si trovano in Isolamento in Sardegna sono state contattate dal personale della ... Leggi su huffingtonpost

Rinaldi_euro : Roma, migranti positivi al Covid tentano evasione al Celio: botte e morsi a medici e ufficiali. Guerini: «Inammissi… - LegaSalvini : SIAMO AL DELIRIO! PROTESTE, HOTPOST STRACOLMI, POSITIVI AL COVID CHE FUGGONO MA PER LA FUSANI NON C'È NESSUNA EMERG… - matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l’emergenza immigrazione, nel mondo reale tre nigeriani p… - Marylena_88 : RT @Sport_Mediaset: #Atalanta: tre giocatori positivi al #Covid19. Il club bergamasco non ha reso nota la loro identità. Sono asintomatici… - ang7999lagoccia : RT @MediasetTgcom24: Calcio, Atalanta: tre giocatori positivi al coronavirus #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi covid Positivi a covid in Sardegna preferiscono restare nell'Isola Agenzia ANSA Coronavirus, l’Atalanta annuncia 3 casi nel primo giorno di raduno

Leggi anche –> Coronavirus: positivo Paul Pogba, stella della nazionale francese I nerazzurri bergamaschi hanno preso ad allenarsi da oggi, ma a ranghi ampiamente ridotti per via delle convocazioni ...

Covid, bollettino Puglia 30 agosto. 69 nuovi positivi oggi

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 30 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...

Leggi anche –> Coronavirus: positivo Paul Pogba, stella della nazionale francese I nerazzurri bergamaschi hanno preso ad allenarsi da oggi, ma a ranghi ampiamente ridotti per via delle convocazioni ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 30 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...