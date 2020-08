Kean verso la Juve, l'indizio arriva da Instagram (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA - E' sempre più vicino l'addio di Moise Kean all' Everton e il suo ritorno alla Juventus . Un nuovo indizio arriva dai social network: il giovane attaccante infatti, sul proprio profilo Instagram,... Leggi su corrieredellosport

Kolasinac, Milik, Kean, Torreira e Rangnick: ecco la rivoluzione della Roma

Tante voci, molteplici trattative e diversi punti interrogativi da sistemare al più presto. Mentre la squadra diretta da Paulo Fonseca continua a sostenere i primi allenamenti della nuova stagione, la ...

Milan, è fatta per Tonali. Ora la partita-Gigio

Un giorno e un colpo che appare dietro l’angolo. Tonali viaggia a vele spiegate verso il Milan, perché l’Inter si è tirata indietro e adesso non c’è più nessun ostacolo tra i rossoneri e il giovane ce ...

