John David Washington su Tenet: “Christopher Nolan ha creato il suo genere: il genere Nolan” (Di lunedì 31 agosto 2020) Intervista a John David Washington protagonista di Tenet, nuovo film di Christopher Nolan, in cui è un agente segreto alla ricerca di una tecnologia che potrebbe causare la Terza Guerra Mondiale. Una missione segreta. Una tecnologia che viene dal futuro e potrebbe causare la Terza Guerra Mondiale: John David Washington è la nostra guida e il protagonista di Tenet, nuovo film di Christopher Nolan, al cinema dal 26 agosto. Ex giocatore di football, figlio di un padre ingombrante come Denzel Washington, John David Washington ha catturato la nostra attenzione nella serie tv Ballers, ci ha convinto in BlacKkKlansman di Spike Lee e ... Leggi su movieplayer

