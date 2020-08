Ivan Rakitic ritorna al Siviglia, accordo raggiunto con il Barcellona (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo sei stagioni trascorse in maglia blaugrana, Ivan Rakitic ha scelto di tornare al Siviglia. L’annuncio nelle prossime ore Niente Italia per Ivan Rakitic. Il centrocampista croato ha scelto di rimanere in Spagna, ritornando nel suo vecchio club, il Siviglia, con cui ha giocato dal 2011 al 2014. Il croato è il secondo centrocampista a lasciare il Barcellona, dopo Arthur, e verrà presto seguito da Vidal, vicino all’Inter. Si chiude quindi dopo sei stagioni l’avventura del centrocampista con la maglia blaugrana. Sei anni di successi, con la vittoria della Champions nel 2015, 4 Liga, 4 Coppe di Spagna, due Supercoppe ed una Supercoppa Europea. Lo stesso Rakitic ha chiesto ai blaugrana di poter tornare in ... Leggi su zon

