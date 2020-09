Il lato oscuro dello smart working: in crisi trasporti, mense e servizi agli uffici (Di lunedì 31 agosto 2020) Ancora oggi a 3,5milioni di lavoratori operano da casa. Ma l’«esodo» colpisce duramente un indotto fatto di ristorazione, pulizie e facility management Leggi su ilsole24ore

Anche in Italia le ditte vanno a caccia degli agricoltori “fuorilegge”. Per sfuggire alla morsa occorrono sistemi nuovi, fuori dai monopoli della filiera industriale. La rubrica della “Rete Semi Rural ...

Viviana, il papà di Gioele: "Non vi dimenticherò mai". Video

Messina, 31 agosto 2020 - Mentre ancora ci sono troppi lati oscuri nel giallo di Caronia e non è stata fatta luce sulla morte della dj Viviana Parisi e del figlioletto di 4 anni Gioele, oggi è ncora i ...

