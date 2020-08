Elettra Lamborghini si sposa: «Tampone per tutti gli invitati al Tampone » (Di lunedì 31 agosto 2020) Manca una settimana al matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack, fissato al 6 settembre, e l’ereditiera non ha nessuna intenzione di trasformare le sue nozze in un focolaio Covid: per questo motivo ha chiesto a tutti gli invitati di fare il Tampone. Elettra Lamborghini lo ha spiegato in alcune storie su Instagram in cui spiega: «Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il Tampone, massimo tre giorni prima dell’evento». Nei video la cantante se la prende anche con alcuni vip – di cui non fa nomi – che sarebbero risultati positivi ma si sarebbero rifiutati da prendere le dovute precauzioni e avrebbero continuato indisturbati ... Leggi su newscronaca.myblog

