Borsa di Milano in recupero con gli altri mercati europei (Di lunedì 31 agosto 2020) (TeleBorsa) – Buon avvio di settimana per Piazza Affari e le altre Borse Europee, che traggono vantaggio dal clima positivo dei mercati internazionali e dalle scommesse sul sostegno dlele banche centrali. Ad alimentare l’otitmismo anche i dati dei PMI cinesi, mentre la conferma di un crollo del PIL italiano non sembra per ora aver intaccato il sentiment di mercato. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,192. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,06%. Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,62%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,61%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,87%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la ... Leggi su quifinanza

