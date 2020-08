Adele attaccata sui social per i nodi Bantu e il bikini giamaicano: “Appropriazione culturale” (Di lunedì 31 agosto 2020) Adele attaccata sui social per una foto scattata durante il Notting Hill Carnival. A far infuriare tantissimi utenti è stato l’outfit ma soprattutto l’hairstyle, fatto con i nodi Bantu che sono una tipicità della tradizione africana. “Bantu”, infatti, è il termine con il quale venivano identificati circa 600 gruppi etnici che in Africa parlavano la lingua Bantu, dunque si tratta di un vocabolo che trasuda storia e folklore. Lo scatto della cantautrice britannica ha scatenato le polemiche da parte di persone che la accusano di appropriazione culturale. Il concetto di appropriazione culturale è molto dibattuto negli States tanto da occupare anche gli ambienti accademici. Chi fa ricorso a questo concetto sottolinea ... Leggi su optimagazine

