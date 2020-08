Xi: la Cina intensificherà gli sforzi contro il separatismo del Tibet (Di domenica 30 agosto 2020) Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina deve costruire una “fortezza inespugnabile” per mantenere la stabilità nel Tibet, proteggere l’unità nazionale ed educare le masse nella lotta al separatismo. Ha inoltre elogiato i funzionari in prima linea per i risultati ottenuti. Ha tuttavia affermato che sono necessari ulteriori sforzi per rafforzare l’unità … Leggi su periodicodaily

