Perché Elena Cattaneo vuole ridurre i limiti alla sperimentazione animale su droghe e xenotrapianti (Di domenica 30 agosto 2020) Lo scorso luglio, il Ministro della Salute ha fatto pervenire al Parlamento un report sulla sperimentazione animale per le sostanze da abuso, secondo quanto previsto dal Decreto mille proroghe. L’intento del legislatore era quello di acquisire un parere scientifico, autorevole e imparziale, sull’eventuale entrata in vigore dal primo gennaio 2021 del divieto alla sperimentazione animale in ambito di sostanze da abuso. L’Agenzia di stampa Public Policy ha potuto prendere visione della relazione finale del Ministero della Salute in cui si prende atto di quanto già condiviso dall’intera comunità scientifica internazionale: l’imprescindibilità della sperimentazione animale e la mancanza di metodi alternativi che ... Leggi su open.online

