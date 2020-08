Nocera Inferiore, verifica sismica in 13 scuole: ecco i risultati (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Il comune di Nocera Inferiore è stato tra i pochi in Campania ad eseguire lo studio delle vulnerabilità sismiche sugli edifici scolastici di proprietà. I finanziamenti ottenuti hanno interessato ben 13 istituti. Sono stati valutati i risultati che saranno pubblicati in base alla programmazione degli interventi da attuare. Per alcuni plessi, come la scuola di Via Grimaldi non saranno necessari interventi, in quanto i risultati si dimostrano soddisfacenti. Alla scuola Marconi invece, dove sono emerse criticità dei carichi verticali, si è prontamente elaborato un progetto di adeguamento. I lavori sono stati affidati ed oggi in fase di completamento. Altra valutazione è stata fatta ... Leggi su anteprima24

