Mundo Deportivo: “Mercoledì possibile incontro tra Bartomeu e il padre di Messi” (Di domenica 30 agosto 2020) Secondo l’indiscrezione del Mundo Deportivo, poi rimbalzata su altre fonti spagnole, mercoledì potrebbe esserci un incontro tra il presidente del Barcellona, Bartomeu e il padre di Messi. In base a quanto ricostruito dal quotidiano spagnolo Jorge Messi, padre e rappresentate della Pulce, dovrebbe volare da Rosario a Barcellona nei prossimi giorni, per spiegare le ragioni dell’addio del figlio e provare a trovare un accordo “amichevole” tra le parti. Foto: Mundo Deportivo L'articolo Mundo Deportivo: “Mercoledì possibile incontro tra Bartomeu e il padre di Messi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Mundo Deportivo: “Mercoledì possibile incontro tra Bartomeu e il padre di Messi”) Playhitmusic - - Calciodiretta24 : Mundo Deportivo: “Mercoledì incontro Jorge Messi-Bartomeu” - Fantacalciok : Mundo Deportivo: “Mercoledì incontro Jorge Messi-Bartomeu” - GiuseppeCarlo14 : RT @NonSoloJuve: ?? MESSI-JUVE ?? ??”Grazie ai vantaggi fiscali, dal punto di vista economico, l’Italia è l’opzione che più può tentare #Me… - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ?? MESSI-JUVE ?? ??”Grazie ai vantaggi fiscali, dal punto di vista economico, l’Italia è l’opzione che più può tentare #Me… -

Ultime Notizie dalla rete : Mundo Deportivo

Mercoledì prossimo, scrive il Mundo Deportivo, il padre-agente Jorge Messi sarà in Catalogna per discutere con il presidente Bartomeu della cessione della Pulce. Se i catalani per il momento vogliono .... Il giocatore, molto probabilmente, salterà i test di oggi ...