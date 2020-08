Miozzo (Cts): «La priorità è riaprire le scuole, non riportare il pubblico negli stadi» (Di domenica 30 agosto 2020) La priorità è quella di riaprire le scuole, non quella di riportare il pubblico negli stadi. Parola di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. E’ a lui che, scrive il Messaggero, nelle ultime ore stanno arrivano le richieste delle varie federazioni sportive per riportare il pubblico negli impianti sportivi. «Nulla contro lo sport, ma la scuola viene prima. Ripeto: gli eventi sportivi con il pubblico negli stadi non sono una priorità». Miozzo garantisce che con l’attuale andamento dell’epidemia gli istituti scolastici potranno riaprire. Se invece i contagi ... Leggi su ilnapolista

