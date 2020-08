Le migliori serie tv da vedere a settembre (Di domenica 30 agosto 2020) Quando l’estate finisce e settembre si trasforma nel proverbiale «back to school», nel momento che scandisce (con tutta la drammatica fatica che l’allusione alla scuola porta con sé) il ritorno ai doveri sempre, la voglia di sorbirsi trame ostiche scema come il ricordo dei caldi agostani. Ma una produzione, su tutte, imporrebbe di richiamare a sé tutte le forze del caso, per sistemarsi comodi e ben disposti di fronte ad una televisione affatto leggera. Un volto, due destini, nota in America con il titolo di I know this much is true, è la storia in sei puntate di un dramma potente, i cui risvolti si allontanano (e finalmente!) da quel che la serialità televisiva ci ha abituati a conoscere. Leggi su vanityfair

Dal fascino eterno di Mark Ruffalo, protagonista di «Un volto, due destini», alla nuova interpretazione di Paola Cortellesi, «Petra» in una Genova di crimini e violenza. Ecco cosa non perdere, tra Net ...

