F1, GP Belgio 2020: investigazione per Leclerc, ha guidato troppo piano nel giro di ricognizione (Di domenica 30 agosto 2020) Giornata da incubo per Charles Leclerc al Gran Premio del Belgio, valevole per il settimo appuntamento. Il pilota della Ferrari, alle prese con diversi problemi alla macchina, è stato messo sotto investigazione per aver girato troppo piano nei giri per portare la macchina in griglia di partenza. Leclerc è sotto investigazione per aver guidato troppo lentamente nei giri per schierarsi in griglia #BelgianGP pic.twitter.com/94CTPsV2gS — Gianluca D'Alessandro (@Gianludale27) August 30, 2020 Leggi su sportface

