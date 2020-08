Esplode barca di migranti in Calabria, si aggrava il bilancio: 4 morti e due dispersi, due finanzieri tra i feriti (Di domenica 30 agosto 2020) Un’imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo della costa crotonese. Sulla barca, dopo le fiamme, si è verificata un’esplosione causata, forse, dal carburante a bordo. Sul posto sono intervenute le unita’ navali della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di finanza per recuperare le persone finite in mare, insieme ad un aereo della Guardia costiera per le operazioni di soccorso. A bordo dell’imbarcazione vi erano 23 migranti. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Il Crotonese”, sono stati recuperati finora 4 corpi, tra cui quello di una donna, mentre due migranti risultano ... Leggi su meteoweb.eu

TgLa7 : #Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese - RaiNews : Migranti, un'esplosione provocata dal carburante durante i soccorsi, 6 dispersi, 2 finanzieri sono rimasti feriti d… - HuffPostItalia : Migranti, barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese - giuGiordano60 : Migranti, barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese - infoitinterno : Crotone, esplode barca: 4 migranti morti, 2 dispersi, 2 finanzieri feriti -