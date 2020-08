Chadwick Boseman, è morto l’attore di Black Panther supereroe Marvel (Di domenica 30 agosto 2020) Chadwick Boseman, famoso attore interprete di Black Panther, e primo supereroe afro-americano, è morto a soli 43 anni a causa di un cancro al colon. La triste notizia è stata diffusa da The Associated Press e poi confermata direttamente sull’account Twitter dell’attore con un post scritto dai familiari. Chadwick Boseman come è morto Chadwick Boseman, lottava da 4 anni con un cancro al colon. Nel darne il triste annuncio, la famiglia ha ricordato su Twitter: “Nel 2016 gli era stato diagnosticato un cancro allo stadio 3 al colon che ha combattuto negli ultimi anni fino quando è avanzato allo stadio 4. Come un vero combattente, Chadwick ... Leggi su tutto.tv

