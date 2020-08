Benevento, doppio colpo all’ombra della Lanterna: i dettagli (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La settimana che si aprirà domani consegnerà a Pippo Inzaghi altri due rinforzi. Pasquale Foggia pesca a Genova, sia in casa rossoblu che in quella blucerchiata. Il ds della Strega ha definito gli ultimi dettagli per Gianluca Lapadula, superando in volata soprattutto la concorrenza dello Spezia dove è arrivato l’ex Lecce Meluso. Contratto triennale da 1,8 milioni per l’attaccante di origini peruviane che si trasferisce nel Sannio a fronte di un assegno di quasi 4 milioni che finiranno nelle casse del Genoa. All’ombra della Lanterna, Foggia ha trovato il tempo di bussare anche alle porte del sodalizio di Ferrero. Il “viperetta” ha acconsentito a lasciar partire Gianluca Caprari, tornato alla Samp dopo la ... Leggi su anteprima24

tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari del #26Agosto /1 Doppio acquisto del #Lecce L'attaccante svincolato… - IAMCALCIOBENEVE : Pol. Castelvenere. Doppio colpo: sistemata la linea mediana - tabellamercatob : Prime ufficialità #serieb del #26Agosto Doppio acquisto del #Lecce Lo svincolato attaccante ex #Benevento Massimo… - IAMCALCIOBENEVE : Pannarano. Doppio colpo: firmano due 'fedelissimi' di mister Pagnozzi - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento doppio Raiola prepara il doppio colpo: Balotelli e Bonaventura al Benevento? Goal.com Regionali. Iesce: “ De Luca supera di 20 punti Caldoro”

Vincenzo De Luca supera di venti punti Stefano Caldoro nei sondaggi sulle elezioni regionali in Campania. Un vantaggio cospicuo perché è frutto di più elementi, a partire dall’elevato apprezzamento pe ...

SEEFELD2020: REPORT GIORNALIERO

Seefeld in Tirol – Dopo la sessione pomeridiana di ieri, il Benevento, nel ritiro di Seefeld, è tornato al doppio allenamento giornaliero. In mattinata, i giallorossi di mister Inzaghi sono stati impe ...

Vincenzo De Luca supera di venti punti Stefano Caldoro nei sondaggi sulle elezioni regionali in Campania. Un vantaggio cospicuo perché è frutto di più elementi, a partire dall’elevato apprezzamento pe ...Seefeld in Tirol – Dopo la sessione pomeridiana di ieri, il Benevento, nel ritiro di Seefeld, è tornato al doppio allenamento giornaliero. In mattinata, i giallorossi di mister Inzaghi sono stati impe ...