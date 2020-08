Belen Rodriguez, tampone Covid-19 in tempi record. Cittadini infuriati con l’Asl di Napoli: «Trattata meglio di noi» (Di domenica 30 agosto 2020) Belen Rodriguez ha comunicato via Instagram il risultato negativo del test Covid 19, effettuato sull’isola di Capri. Molti Cittadini si sono infuriati con l’Azienda Sanitaria Locale, Napoli 1. A scatenare l’ira dei napoletani è stata la velocità con cui è stata data la risposta, in poche ore, mentre alcuni residenti in isolamento obbligatorio starebbero aspettando il responso da giorni. Gridano allo scandalo, ipotizzando un trattamento di favore nei confronti della showgirl argentina. Si parla quindi ci “Cittadini di serie A e di serie B”, categorie che, trattandosi di salute, non dovrebbero esistere. >> Leggi anche: Elodie e Marracash stretti in barca, la cantante in forma strepitosa: «La panzetta di ... Leggi su urbanpost

blogtivvu : “Perché il suo ragazzo la tradiva”, Cecilia Rodriguez gliele 'canta' ad Ignazio Moser? La possibile frecciatina del… - zazoomblog : Belen Rodriguez da urlo in lingerie: fan impazziti (FOTO) - #Belen #Rodriguez #lingerie: - ilgiornale : Cecilia e Belen Rodriguez, in vacanza sull'isola di Capri, hanno dato spettacolo in alto mare e tra balli sexy e ca… - jxgiuliano : RT @_mary1503_: Video da vedere... Non so se l'avete visto! L'ignoranza regna sovrana... ?? Davvero! Non sanno nemmeno chi è Giuseppe Co… - _mary1503_ : Video da vedere... Non so se l'avete visto! L'ignoranza regna sovrana... ?? Davvero! Non sanno nemmeno chi è Giu… -