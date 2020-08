Barcellona, coraggioso e ambizioso Martin Braithwaite: vuole la 10 di Messi (Di domenica 30 agosto 2020) L'attaccante del Barcellona Martin Braithwaite vuole la maglia numero 10 di Lionel Messi dopo il suo addio. Coraggio e ambizione per il calciatore danese 29enne che in caso di addio della Pulce, sarebbe pronto ad ereditarne la divisa.Braithwaite vuole la 10 di Messicaption id="attachment 933713" align="alignnone" width="500" Martin Braithwaite (getty images)/captionSecondo quanto riporta 20minutos.es in casa Barcellona potrebbe esserci un nuovo numero 10. Dopo l'eventuale addio di Lionel Messi, infatti, per la prossima stagione, Martin Braithwaite potrebbe indossare la maglia dell'argentino. Il calciatore, arrivato solamente nell'ultima stagione dal ... Leggi su itasportpress

Presentato il tecnico olandese "Futuro Messi? Io lo voglio qui" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona riparte da Ronald Koeman. L'ex difensore olandese, eroe della prima Coppa dei Campioni b ...

