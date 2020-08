Torvaianica, kite-surfer stremata non riesce a tornare a riva dopo un’ora di tentativi: salvata da una moto d’acqua (Di sabato 29 agosto 2020) E’ stata salvata grazie all’intervento a bordo della sua moto d’acqua adibita proprio alle operazioni di salvataggio. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, 29 agosto, a Torvaianica. A causa del forte vento una ragazza non riusciva più a tirare su la vela del suo kite surf: la giovane si trovava molto distante dalla riva e in netta difficoltà. Fortunatamente dal chiosco “La Spiaggetta” è stata vista: immediatamente sono stati allertati gli uomini della Capitaneria di Porto e, contemporaneamente, è partita una rete di aiuto da parte dei gestori degli stabilimenti e dei chioschi di Torvaianica. Il primo ad arrivare è stato Simone D’Angelo, titolare del chiosco “Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

