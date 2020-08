Messina, colpo di scena: "Nell'auto incidentata niente sangue di Gioele" (Di sabato 29 agosto 2020) Valentina Raffa I rilievi della Scientifica fanno vacillare l'ipotesi che il bimbo si fosse ferito in galleria Messina. Nell'Opel Corsa di Viviana Parisi non c'è sangue di Gioele. È il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, a riferire che «gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue». L'esito dei rilievi effettuati dalla Scientifica su 6 tracce biologiche prelevate dall'auto, che chiude «un ulteriore ciclo di prelievi ed accertamenti», giunge proprio quando sembrava aver preso corpo l'ipotesi del ferimento del bambino Nell'incidente causato da Viviana durante un ... Leggi su ilgiornale

Colpo grosso dei carabinieri della Compagnia di Licata, guidati dal capitano Francesco Lucarelli, che nell’ambito di una serie di accurati controlli volti alla repressione del fenomeno dello spaccio d ...

In merito agli articoli pubblicati in questi giorni su diversi media locali, Liberty Lines precisa che nessuno dei suoi marittimi è risultato positivo al Covid-19. Gli esami effettuati per un caso sos ...

