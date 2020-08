L’infettivologo del Cardarelli: «Nessun allarme per l’aumento dei contagi, è fisiologico al monitoraggio» (Di sabato 29 agosto 2020) «Non c’è Nessuno stress sul Servizio sanitario regionale in Campania in quanto il numero di casi positivi a Sars Cov 2 è frutto di uno screening mirato e rivolto ai rientri dei viaggiatori dall’estero. In Campania non c’è una situazione epidemica fuori controllo ma un incremento fisiologico che segue all’attività di ricerca attiva del virus. Fondamentale è rispettare le quarantene e le restrizioni che non sono una punizione per chi ha deciso di viaggiare ma una necessità di Sanità pubblica a salvaguardia della salute collettiva». Sono le parole di Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli e componente dell’unità di crisi regionale al Mattino. Invita a non lasciarsi andare all’allarmismo: Nessuna seconda ... Leggi su ilnapolista

