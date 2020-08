Lazio, Immobile: “Scarpa d’oro? Non era facile lottare con Lewandowski. Sulla Champions League…” (Di sabato 29 agosto 2020) La voglia di Ciro Immobile.Dopo una stagione spettacolare conclusasi però con il piazzamento al quarto posto in classifica, la Lazio ha ricominciato a lavorare presso la località di Auronzo di Cadore, dove si sta svolgendo il consueto ritiro. Durante un'intervista ai microfoni di Lazio Style Channel, Ciro Immobile ha riassunto la passata stagione esprimendo la sua voglia di continuare a fare bene per vincere altri titoli individuali, come la Scarpa d'Oro di quest'anno. Queste le sue dichiarazioni:"Il ritiro procede bene, serve sì per allenarsi, ma anche per affinare i rapporti con i nuovi arrivati. Dobbiamo essere bravi a far integrare i due o tre ragazzi che sono arrivati fino adesso, fargli capire come ragioniamo e come giochiamo. La nostra è stata ... Leggi su mediagol

