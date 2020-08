"Il Sì del Pd non è giustificabile" (Di sabato 29 agosto 2020) “Tagliando il numero dei parlamentari si assecondano le pulsioni anti-politiche e anti-partitiche della gente e ciò rappresenta la patologia forse più grave della politica attuale”. Il grande giurista Giovanni Fiandaca, figura di spicco del diritto penale, commenta in un colloquio con HuffPost la riforma sul taglio dei parlamentari, dopo la sua adesione al documento degli oltre duecentottanta costituzionalisti schierati a favore del No. L’ex componente dei Csm della Magistratura militare e ordinaria, nonché massimo esperto del fenomeno mafioso, non risparmia critiche ai dem: “Con dispiacere devo constatare che nel Pd c’è la cedevolezza riguardo agli obiettivi e alle parole d’ordine ideologiche dei 5 stelle, fatto che conferma la mancanza di identità e coraggio politico”. E a chi disapprova gli ... Leggi su huffingtonpost

mibr : É ISSO! PRIMEIRO MAPA É NOSSO, VAMO! Foi no Overtime, no estilo MIBR e bora pra DUST2... In Overtime, the MIBR way… - acmilan : Here’s how the Rossonere’s week at work unfolded: up next #SanMarinoMilan ?? Termina un'altra settimana di lavoro al… - SCBastia : #SCBUSBCO : J-7 ?? U ritornu di a cumpetizione in Furiani s'avvicina ! ?? Simu pronti per sta stagione ! È voi, se… - Elena04506712 : @SignorelloTizi Cosa???? Troppo bello lo condannano ? Via ma qui s è perso la ragione...meglio nn farsi troppe domande perché sbrocco! - n_e_s_s_uno : @_Yadonashi_ Ed è normale che Peter avesse una Jeep....speriamo non sia Fiat -

Ultime Notizie dalla rete : Sì del MAIOLATI S. / Incidente tra auto e moto a Scorcelletti, ferito centauro QDM Notizie Ben Affleck al Palm Springs International Film Festival's 2011 Awards Gala

29/08/2020 | Addio a Chadwick Boseman, è morta a 43 anni la star di Black Panther 28/08/2020 | Daisy Ridley: Nessuna proposta di lavoro dopo la saga di Guerre Stellari 26/08/2020 | Il trailer e il ...

Deferimento Picerno-Bitonto, l’Audace Cerignola presenta atto di intervento al processo

La S.S.D. Audace Cerignola comunica che, in data odierna, ha presentato un atto di intervento presso il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C. in merito al procedimento rel ...

29/08/2020 | Addio a Chadwick Boseman, è morta a 43 anni la star di Black Panther 28/08/2020 | Daisy Ridley: Nessuna proposta di lavoro dopo la saga di Guerre Stellari 26/08/2020 | Il trailer e il ...La S.S.D. Audace Cerignola comunica che, in data odierna, ha presentato un atto di intervento presso il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C. in merito al procedimento rel ...