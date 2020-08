Barcellona, agente Vidal: “Conte lo ha chiamato più volte, ma lui è attratto dalla Juventus” (Di sabato 29 agosto 2020) Il Barcellona si sta avviando verso una vera e propria rivoluzione, che sembrerebbe dover coinvolgere principalmente Lionel Messi, ma anche altri calciatori blaugrana sarebbero pronti a lasciare il club catalano. Tra questi c’è anche Arturo Vidal, sul quale c’è il forte interessamento dell’Inter e, a tal proposito, un membro dell’entourage del centrocampista cileno ha parlato al quotidiano ‘La Cuarta’: “Antonio Conte lo ha chiamato varie volte per cercare di convincerlo però Vidal vuole essere sicuro di fare qualcosa in grande in Champions prima di dare una risposta. Quello che lo attrae però è l’idea di tornare alla Juve. Da un lato c’è la possibilità di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e ... Leggi su sportface

