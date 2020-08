Andrea Melchiorre mette in evidenza su Instagram le Storie sul Covid: scoppia la polemica e fa un passo indietro (Di sabato 29 agosto 2020) Andrea Melchiorre è risultato positivo al Covid. Tra una storia Instagram e l’altra, l’influencer da oltre un milione di follower, ha pensato bene di mettere in evidenza la sezione “Coronavirus”, proprio come accade per le mete vacanziere oppure gli eventi da ricordare. Andrea Melchiorre, in evidenza su Instagram le Storie sul Covid: è polemica L’ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : ANDREA MELCHIORRE CHE METTE UNA SEZIONE NELLE STORIE IN EVIDENZA CHIAMATA “COVID-19” - blogtivvu : Andrea Melchiorre mette in evidenza su Instagram le Storie sul Covid: scoppia la polemica e fa un passo indietro (m… - _beaphoenix_ : Andrea Melchiorre contro Trash Italiano e la Lucarelli - blogtivvu : Andrea Melchiorre mette in evidenza su Instagram le Storie sul Covid19: scoppia la polemica e fa un passo indietro. - lostinthegabs : RT @trash_italiano: ANDREA MELCHIORRE CHE METTE UNA SEZIONE NELLE STORIE IN EVIDENZA CHIAMATA “COVID-19” -