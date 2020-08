Uragano Laura, almeno sei vittime negli Usa. Strade piene di fango e 400 imbarcazioni per i soccorsi – FOTO (Di venerdì 28 agosto 2020) almeno sei persone sono morte in Louisiana dopo il passaggio di Laura, l’Uragano che si è abbattuto nello Stato di New Orleans e in Texas con venti fino a 209 chilometri orari. Quattro sono state uccise da alberi cadute sulle loro case e più di 500mila sono rimaste senza corrente elettrica, tra tetti divelti e Strade piene di fango. La perturbazione, classificata a 4 su una scala di 5, è stata poi declassata a tempesta tropicale raggiungendo il confine tra Louisiana e Arkansas. Tra le vittime una ragazza di 14 anni a Vernon, un uomo a Jackson e un altro di 60 anni ad Acadia, hanno detto le autorità. Anche la prima vittima, una 14enne di Leesville, è rimasta uccisa da un albero caduto sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

