Thiago Silva: “Non vedo l’ora di iniziare, sono venuto al Chelsea per vincere” (Di sabato 29 agosto 2020) Thiago Silva, nuovo difensore del Chelsea, ha parlato al sito ufficiale dei Blues: “sono felicissimo di essere qui al Chelsea ed essere con Frank Lampard in questa nuova stagione. sono venuto qui per vincere e non vedo l’ora di scendere in campo a Stamford Bridge”. Blue is definitely the colour! @TSilva3 #OhhThiagoSilva pic.twitter.com/bRc4nOcb1I — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020 Foto: twitter Chelsea L'articolo Thiago Silva: “Non vedo l’ora di iniziare, sono venuto al Chelsea per ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Calciomercato | #Chelsea, visite mediche a Milano per #ThiagoSilva: le immagini - DiMarzio : #ThiagoSilva al #Chelsea: ora è ufficiale - SkySport : Chelsea, ufficiale l'arrivo di Thiago Silva: 'Qui per continuare a vincere' - PianetaMilan : #Chelsea, #ThiagoSilva ufficiale: il club lo presenta così | #VIDEO - #Calciomercato - giuseppepitzal6 : @alepozzetti quel Thiago Silva lì... ragazzi esperienza in più nel reparto #ThiagoSilva -