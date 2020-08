Solaro, precipita nel vuoto mentre taglia un albero: portato in ospedale con l'elicottero (Di venerdì 28 agosto 2020) Prima il volo a terra, poi la corsa al pronto soccorso. È stato ricoverato in codice giallo al San Carlo di Milano l'80enne che nella mattinata di venerdì 28 agosto è precipitato a suolo mentre stava ... Leggi su milanotoday

ilNotiziarioInd : Solaro, precipita dalla scala mentre taglia una pianta, soccorso con l'elicottero -

Ultime Notizie dalla rete : Solaro precipita Solaro, precipita nel vuoto mentre taglia un albero: portato in ospedale con l'elicottero MilanoToday.it Solaro, precipita nel vuoto mentre taglia un albero: portato in ospedale con l'elicottero

Prima il volo a terra, poi la corsa al pronto soccorso. È stato ricoverato in codice giallo al San Carlo di Milano l'80enne che nella mattinata di venerdì 28 agosto è precipitato a suolo mentre stava ...

Solaro, precipita dalla scala mentre taglia una pianta, soccorso con l’elicottero

Un uomo è precipitato dalla scala mentre era intento a tagliare una pianta, questa mattina a Solaro in Corso Europa. L’allarme è scattato poco prima delle 10 in corso Europa, dove un uomo di 80 anni è ...

Prima il volo a terra, poi la corsa al pronto soccorso. È stato ricoverato in codice giallo al San Carlo di Milano l'80enne che nella mattinata di venerdì 28 agosto è precipitato a suolo mentre stava ...Un uomo è precipitato dalla scala mentre era intento a tagliare una pianta, questa mattina a Solaro in Corso Europa. L’allarme è scattato poco prima delle 10 in corso Europa, dove un uomo di 80 anni è ...