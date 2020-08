Rinnovo Inzaghi, si va verso il rinnovo fino al 2022 (Di venerdì 28 agosto 2020) . Il tecnico biancoceleste potrebbe trovare l’accordo già nei prossimi giorni Simone Inzaghi rimane alla Lazio, almeno per un altro anno. Il tecnico biancazzurro – come riportato da Sky Sport 24 – firmerà il prolungamento per un altro anno, fino al 2022. Si parla anche di cifre: l’attuale allenatore della Lazio arriverà a percepire 3 milioni di euro l’anno. Nel frattempo la squadra prosegue il lavoro nel ritiro di Auronzo, in attesa di recuperare anche Lucas Leiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

