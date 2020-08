Pallanuoto, i calendari dei campionati di serie A1 maschile e femminile (Di venerdì 28 agosto 2020) La Federnuoto rende noti i calendari dei campionati di Pallanuoto serie A1 maschile e femminile edizioni 2020-21. La Federnuoto rende noti i calendari dei campionati di serie A1 maschile e femminile edizioni 2020-21. Rispetto ai campionati annullati per gli effetti della pandemia da Covid-19, le uniche modifiche apportate sono relative alle finali scudetto che si … Leggi su 2anews

SalernoSport24 : ?? Il campionato di A1, il calendario di pallanuoto - - SalernoSport24 : ?? Pallanuoto: ecco i calendari. Una sola retrocessione per la A1 maschile - - andpellegrino : Pallanuoto, i calendari provvisori: Salerno riposa al terzo turno In coda il derby col Posillipo -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto calendari

La Fin ha diramato il calendario della prossima serie A1 di pallanuoto. Il prossimo 3 ottobre, a tenere a battesimo la Rari Nantes Salerno nella massima competizione nazionale, sarà ancora una volta, ...Savona. Quando scorriamo le notizie di Ivg per stabilire l’argomento di questa rubrica e troviamo spunti positivi – come abbiamo già detto in passato – significa che è una buona giornata, che problemi ...