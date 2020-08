Operazione ‘Stazione Sicure’: denunciato perchè non voleva mettere la mascherina sul treno opponendo resistenza agli agenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Denuncia in stato di libertà e sanzione per inosservanza dell’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi. Questi i provvedimenti di cui dovrà rispondere un uomo che fermato dalla Polizia Ferroviaria di Formia si è rifiutato sia di indossare la mascherina a bordo treno sia di fornire le proprie generalità, opponendo resistenza agli stessi agenti. I controlli si sono svolti nell’ambito dell’Operazione Stazioni Sicure, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo straordinario del territorio ferroviario con l’uso di smartphone e con la partecipazione delle unità cinofile della Polizia di Stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

